В России 30 марта празднуют приход весны. В мире на 30 марта выпадает сразу несколько праздников, связанных с психологическим здоровьем. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 30 марта 2026 года в разных странах, а также о традициях, приметах и именинниках этого дня.

Праздники в России

Ладодение

30 числа отмечается языческий праздник весны и тепла, посвященный богине Ладе. Считается, что в прошлом на Ладодение девушки и юноши собирались на холмах, водили хороводы и присматривали суженых. Согласно поверьям, в этот день на землю приходит весна, принося с собой любовь и веселые свадьбы.

Правда, некоторые ученые считают, что богиня Лада — выдумка исследователей славянского язычества, а праздник Ладодение появился в 2000-х годах с подачи неоязычников. И все же его действительно отмечают в реальной жизни.

Какие еще праздники отмечают в России 30 марта

День осведомленности о синдроме упущенных каникул

День ремесленника

Праздники в мире

День рождения психоанализа

Праздник связан с публикацией статьи Зигмунда Фрейда «Наследственность и этиология неврозов». 30 марта 1896 года этот материал был напечатан во французском журнале Revue Neurologique. В статье тогда еще малоизвестный ученый сформулировал важные принципы психоанализа. Сейчас эта публикация считается ключевой для всей психиатрии.

День прогулки по парку

Этот праздник отмечают преимущественно в англоязычных странах, однако к настоящему моменту он дошел и до России. Главная цель праздника — пропаганда активного образа жизни, что особенно актуально для тех, кто живет в больших городах и целыми днями работает в офисе. День прогулки по парку — это отличный повод провести время на свежем воздухе и полюбоваться природой. С собой можно взять угощения для обитателей парта — зерно или хлеб для птиц, орехи для белок.

Какие еще праздники отмечают в мире 30 марта

День доктора в США

Всемирный день биполярного расстройства

День виртуального отпуска

Какой церковный праздник 30 марта

День святителя Патрикия (святого Патрика)

Этот праздник широко отмечают в Ирландии, но на Западе торжества в честь святого Патрика проходят 17 марта. Из-за разницы календарей православная церковь вспоминает просветителя Ирландии позже — 30 марта. Для РПЦ это относительно новый праздник — в официальный календарь (месяцеслов) «святителя Патрикия, просветителя Ирландии» внесли лишь в 2017 году.

Какие еще церковные праздники отмечают 30 марта

День памяти преподобного Алексия, человека Божия

День памяти преподобного Макария Калязинского

День памяти святого Иоанна Лествичника

Традиции и приметы на 30 марта

В народном календаре 30 марта называется Алексеем Теплым. В этот день принято собирать березовый сок и почки того же дерева — считалось, что на Алексея Теплого они обретают целебную силу. Также наблюдали за природой и по ней предсказывали погоду.

Приметы на Алексея Теплого

Большие ручьи в этот день предвещали обильное половодье

Теплая погода на Алексеев день — вся весна будет теплой

Дикие гуси взлетают высоко — к снегу

Если в доме грудной младенец, нельзя одалживать хлеб и соль

Родившимся 30 марта в этот день нужно носить янтарь

Кто родился 30 марта

Винсент Ван Гог (1853-1890)

Нидерландский художник Винсент Ван Гог создал более 2100 работ, включая 860 картин маслом. Еще при жизни Ван Гог был известен как художник-авангардист, а теперь он один из популярнейших живописцев в массовой культуре.

Творчество Ван Гога относят к постимпрессионизму. У Ван Гога узнаваемый стиль: яркие контрастные цвета, крупные мазки, эмоциональные сюжеты картин. Среди самых известных его произведений — «Звездная ночь», «Спальня в Арле» и цикл картин «Подсолнухи».

Ингвар Кампрад (1926 — 2018 )

Шведский бизнес-магнат, миллиардер, основатель компании IKEA родился 30 марта 1926 года в Швеции. Создал IKEA в 17 лет (1943 год) и управлял компанией до 2013 года. Первые две буквы названия компании — его инициалы, последние — название фермы Эльмтарюд в пригороде Агуннарюд, где родился Ингвар Кампрад. Одной из отличительных черт сети IKEA являются довольно странные названия товаров — так вышло из-за того, что Кампрад страдал дислексией и не запоминал числовые артикулы.

Несколько лет назад выяснилось, что Кампрад состоял в шведской нацистской группировке. Из-за скандала он выделил 100 миллионов евро на благотворительность и позднее называл связь с нацистами «величайшей ошибкой своей жизни».

Кто еще родился 30 марта