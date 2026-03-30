12:22, 30 марта 2026Россия

Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль Луговское в Запорожской области
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Луговское в Запорожской области, где бои проводили подразделения группировки «Восток». Отмечается, что бойцам Вооруженных сил (ВС) России удалось продвинуться вглубь обороны противника и нанести поражение четырем бригадам ВСУ, пяти штурмовым полкам и бригаде теробороны.

За сутки противник лишился больше 275 человек, двух боевых бронированных машин, семи автомобилей, артиллерийского орудия и склада с материальными средствами.

Ранее Минобороны отчиталось о том, что Вооруженные силы Украины в течение недели с 23 по 29 марта активно пытались атаковать территорию России. По данным ведомства, всего было перехвачено и уничтожено как минимум 2818 дронов

    Последние новости

    Зеленский высказался о пасхальном перемирии

    Крокодил растерзал набиравшую воду в реке женщину

    В Кремле ответили на вопрос о новой мобилизации в России

    В Минобороны сообщили о взятии под контроль еще одного населенного пункта в зоне СВО

    Иран дал ответ США на план из 15 пунктов

    На Западе высказались о военном конфликте с Россией

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Зеленский раскрыл «исторические» договоренности по Ближнему Востоку

    Зеленский высказался об участии Украины в разблокировании Ормузского пролива

    Авиабаза под Багдадом подверглась обстрелу

    Все новости
