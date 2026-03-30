Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль Луговское в Запорожской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Луговское в Запорожской области, где бои проводили подразделения группировки «Восток». Отмечается, что бойцам Вооруженных сил (ВС) России удалось продвинуться вглубь обороны противника и нанести поражение четырем бригадам ВСУ, пяти штурмовым полкам и бригаде теробороны.

За сутки противник лишился больше 275 человек, двух боевых бронированных машин, семи автомобилей, артиллерийского орудия и склада с материальными средствами.

Ранее Минобороны отчиталось о том, что Вооруженные силы Украины в течение недели с 23 по 29 марта активно пытались атаковать территорию России. По данным ведомства, всего было перехвачено и уничтожено как минимум 2818 дронов