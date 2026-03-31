В России похвалили Иран за «перемалывание» США

Пушков: Иран перемалывает американские ракеты

Иран уверенно «перемалывает» американские ракеты. С похвалой в адрес Тегерана выступил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Ракетный потенциал Ирана стал мощнейшей машиной по перемалыванию ракет-перехватчиков CША за всю историю. Это ли не еще один удар — уже по военной гегемонии США», — написал он.

Политик подчеркнул, что по итогам боевых действий количество ракет-перехватчиков у стран Персидского залива сократилось в семь раз — с 2,8 тысяч до 400 ракет.

Ранее Иран нанес удар по базе американских пилотов в Саудовской Аравии. «Нанесен удар по скоплению из 200 человек», — сообщил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави.