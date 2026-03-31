Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:42, 31 марта 2026Мир

В России похвалили Иран за «перемалывание» США

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Иран уверенно «перемалывает» американские ракеты. С похвалой в адрес Тегерана выступил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Ракетный потенциал Ирана стал мощнейшей машиной по перемалыванию ракет-перехватчиков CША за всю историю. Это ли не еще один удар — уже по военной гегемонии США», — написал он.

Политик подчеркнул, что по итогам боевых действий количество ракет-перехватчиков у стран Персидского залива сократилось в семь раз — с 2,8 тысяч до 400 ракет.

Ранее Иран нанес удар по базе американских пилотов в Саудовской Аравии. «Нанесен удар по скоплению из 200 человек», — сообщил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok