11:36, 31 марта 2026

В Вашингтоне в знак протеста против политики Трампа установили золотой унитаз

В Вашингтоне установили золотой унитаз как арт-объект критики Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

На Национальной аллее в Вашингтоне на мраморном пьедестале установили золотой унитаз. Как сообщает The Washington Post, с помощью арт-объекта представители искусства выразили протест политике президента США Дональда Трампа.

Инсталляция появилась в Вашингтоне 30 марта, после массовой акции протеста «Нет королям», которая прошла по всей стране 28 марта. Пьедестал сделан из фальшивого мрамора, а сам унитаз покрыт золотой краской из баллончика. С каждой стороны конструкции есть табличка, на которой написано «Трон, достойный короля».

Рядом с унитазом на держателе висит рулон туалетной бумаги, на котором напечатаны слова «Тайное рукопожатие». Так себя обозначила группа художников, которая за последние 16 месяцев не менее десяти раз выставляла арт-объекты, направленные на критику Трампа.

Известно, что участники группы скрывают имена, но тем не менее получили разрешение на установку от Службы национальных парков через посредника.

Ранее стало известно, что Трамп пытается взвалить задачу переговоров с Ираном на вице-президента Джея Ди Вэнса.

