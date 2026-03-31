В Вашингтоне в знак протеста против политики Трампа установили золотой унитаз

На Национальной аллее в Вашингтоне на мраморном пьедестале установили золотой унитаз. Как сообщает The Washington Post, с помощью арт-объекта представители искусства выразили протест политике президента США Дональда Трампа.

Инсталляция появилась в Вашингтоне 30 марта, после массовой акции протеста «Нет королям», которая прошла по всей стране 28 марта. Пьедестал сделан из фальшивого мрамора, а сам унитаз покрыт золотой краской из баллончика. С каждой стороны конструкции есть табличка, на которой написано «Трон, достойный короля».

Рядом с унитазом на держателе висит рулон туалетной бумаги, на котором напечатаны слова «Тайное рукопожатие». Так себя обозначила группа художников, которая за последние 16 месяцев не менее десяти раз выставляла арт-объекты, направленные на критику Трампа.

Известно, что участники группы скрывают имена, но тем не менее получили разрешение на установку от Службы национальных парков через посредника.

