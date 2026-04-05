07:54, 5 апреля 2026Мир

Появились новые подробности о спасении сбитого экипажа F-15

Axios: Второго члена экипажа сбитого в Иране истребителя F-15 спас спецназ США
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Finbarr O'Reilly / Reuters

Американские силы специального назначения в ходе поисковой операции спасли второго члена экипажа истребителя F-15E, сбитого над территорией Ирана. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники.

По информации издания, отряд спецназа действовал при поддержке американской авиации. В настоящий момент все силы США выведены с территории противника, отмечает портал.

Ранее стало известно, что сбитый в пятницу, 3 апреля, американский истребитель F-15 Eagle стал серьезным ударом по имиджу Вашингтона, несмотря на недавние заявления президента Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета о слабости противовоздушной обороны Ирана.

