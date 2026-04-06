04:04, 6 апреля 2026

Россиян предупредили о штрафе за неуведомление ГАИ о смене данных

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Россиян предупредили о штрафе за неуведомление ГАИ о смене данных, об этом сообщает РИА Новости.

Гражданин должен в течение десяти дней подать сведения о смене фамилии, имени, отчества и прописки. В противном случае его ждет взыскание от полутора до двух тысяч рублей по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ. Для должностных лиц штраф составляет от 2 до 3,5 тысячи рублей, для юрлиц — от 5 до 10 тысяч.

В госавтоинспекции напомнили, что управление транспортным средством без внесения изменений считается нарушением по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), что влечет штраф в размере от 500 до 800 рублей.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за неправильное хранение шин. Жители многоквартирных домов могут получить штраф до 15 тысяч рублей за хранение автомобильных шин в подъездах жилых домов, если они мешают проходу или создают угрозу для соседей.

    Последние новости

    В Сербии возле газопровода, по которому в Венгрию поставляют российский газ, нашли взрывчатку. Причастна ли к этому Украина?

    Попадание беспилотника ВСУ в жилой дом в портовом российском городе попало на видео

    Европу предупредили о риске использования Украины

    Тревел-блогерша описала Северный Кипр фразой «действительно удобно жить русским»

    Любитель полакомиться чужой едой стал жертвой отвратительной мести своей коллеги

    Операция при распространенном виде рака оказалась эффективной даже после 80 лет

    Мобилизованный в ВСУ с ДЦП и шизофренией пропал без вести

    Сбежавший из России после взрыва на шахте «Листвяжная» экс-депутат ответил на обвинение

    Южная Корея извинилась перед Северной за запуск беспилотников

    Министр тарифной политики российского региона попался на многомиллионной взятке

    Все новости
