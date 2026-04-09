Российские скидки на СПГ для Азии назвали условными

Экономист Скрябин: Обещанные Россией скидки на СПГ для Азии выглядят условными

Обещанные Россией скидки на сжиженный природного газа (СПГ) для Азии выглядят условными. Такими их назвал для «Ленты.ру» портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, что привело к перебоям в поставках СПГ, испытывающим трудности азиатским странам начали предлагать купить партии российского производства, которые остаются под американскими санкциями. Малоизвестные посредники из России и Китая обещают, что стоимость партии окажется на 40 процентов ниже рыночной.

«Скидка в 40 процентов в данном случае выглядит довольно условной величиной — в первую очередь потому, что не совсем понятно, как именно она была посчитана и к какой базе применяется. Возникает вопрос: от чего именно считается этот дисконт — от спотовых цен, от контрактных уровней или от каких-то усредненных значений. Без этой привязки сама цифра может быть не вполне корректной и не до конца отражать реальную ситуацию на рынке», — констатировал Скрябин.

По мнению эксперта, важно учитывать, что для большинства покупателей СПГ в регионе цены по-прежнему формируются преимущественно с привязкой к нефти. Это ключевой фактор, который определяет стоимость поставок. Соответственно, динамика европейских газовых хабов в этом контексте играет вторичную роль и не оказывает существенного влияния на контракты в Азии.

«С точки зрения конкуренции на азиатских рынках, сейчас нельзя сказать, что она усиливается. Скорее, наблюдается обратная ситуация. На фоне военных действий в регионе Персидского залива возникли перебои с поставками, в том числе из-за повреждения катарских мощностей. Это приводит к определенному дефициту предложения на рынке. В таких условиях говорить о нарастающей конкуренции между поставщиками СПГ не совсем корректно — текущая ситуация скорее снижает конкурентное давление, поскольку доступных объемов становится меньше, а не больше», — добавил эксперт.

Как заявил генеральный секретарь Международного газового союза (International Gas Union, IGU) Менелаос Идреос, полноценное восстановление поставок сжиженного природного газа (СПГ) с Ближнего Востока может занять продолжительный период времени.Сроки восстановления экспорта с некоторых поврежденных региональных заводов, по его оценке, могут растянуться на годы. Еще одним негативным последствием войны в Иране стала подпорченная репутация крупных игроков, таких как Катар.