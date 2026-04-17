Трамп анонсировал совместный с Ираном вывоз обогащенного урана

Трамп: США и Иран вместе займутся вывозом обогащенного урана

Представители США и Ирана вместе займутся вывозом обогащенного урана из исламской республики, заявил американской лидер Дональд Трамп, передает телеканал CBS.

Американский глава ответил на вопрос журналистов о том, потребуется ли переброска в Иран американских войск для вывоза урана. «Мы прибудем и заберем его вместе с ними. Мы будем вывозить его вместе, потому что к этому моменту будут заключены договоренности», — подчеркнул он.

Политик добавил, что когда есть договоренности, «в боях нет необходимости».

Ранее Трамп анонсировал вывоз урана из Ирана в США.