23:43, 17 апреля 2026Мир

Трамп анонсировал совместный с Ираном вывоз обогащенного урана

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Wu Changwei / Xinhua / Globallookpress.com

Представители США и Ирана вместе займутся вывозом обогащенного урана из исламской республики, заявил американской лидер Дональд Трамп, передает телеканал CBS.

Американский глава ответил на вопрос журналистов о том, потребуется ли переброска в Иран американских войск для вывоза урана. «Мы прибудем и заберем его вместе с ними. Мы будем вывозить его вместе, потому что к этому моменту будут заключены договоренности», — подчеркнул он.

Политик добавил, что когда есть договоренности, «в боях нет необходимости».

Ранее Трамп анонсировал вывоз урана из Ирана в США.

