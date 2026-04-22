09:38, 22 апреля 2026Авто

Автолюбителям пригрозили штрафом за сбитого голубя

Юрист Павлова: За наезд на голубя водителю грозит штраф в 600 рублей
Виктория Клабукова

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Наезд на голубя не остается безнаказанным — ответственность за такое нарушение подразумевает штраф. Об этом в беседе с агентством РИА Новости предупредила член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Юлия Павлова.

Санкция, как разъяснила эксперт, накладывается ввиду того, что голубь относится к охотничьим ресурсам. Штраф за его уничтожение, согласно российскому законодательству, составляет 600 рублей. Если же водитель сбил целую стаю, размер таксы автоматически вырастет, штраф при этом будет начисляться за каждого пернатого по отдельности. Кроме того, как уточняет юрист, наезд на голубя расценивается как ДТП, поэтому в такой ситуации необходимо соблюдать соответствующие правила поведения. В частности, нельзя покидать место происшествия, в противном случае автолюбителю грозит лишение прав или арест.

Ранее тюремным сроком пригрозили любителям застолбить место на парковке. Такой самозахват запрещен законом, и в случае возникновения препятствия для проезда других водителей или экстренных служб может стать поводом для возбуждения уголовного дела.

