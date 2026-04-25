02:10, 25 апреля 2026Мир

Евродепутат заявил о «сошедшей с ума» Прибалтике из-за инцидента с самолетом Фицо

Блага: Словакия ответит на запрет «сошедшей с ума» Прибалтики лететь Фицо в РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Страны Прибалтики давно сошли с ума. К такому выводу в интервью РИА Новости пришел депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

Он прокомментировал инцидент с отказом Латвии, Литвы и Эстонии пропускать самолет словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Москву. По его словам, это является враждебным сигналом по отношению к народу Словакии.

«Прибалтика давно сошла с ума. Они не пропускают самолет словацкого премьера. Это значит, что в Прибалтике что-то сгнило, и об этом нам надо серьезно говорить. Поэтому Словакия отреагирует. Если власти стран Прибалтики хотят вести против нас такую скрытую войну, мы должны защищаться», — подчеркнул Блага.

Ранее Украина поблагодарила Прибалтику за запрет пролета премьера Словакии в Россию. «Благодарим Эстонию, Латвию и Литву за решительную позицию против использования их воздушного пространства для углубления связей с Россией», — заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

    Последние новости

    Лавров заявил, что Запад объявил России открытую войну. Какие новые союзники появились у страны?

    Евродепутат заявил о «сошедшей с ума» Прибалтике из-за инцидента с самолетом Фицо

    Тройное ДТП в Москве обернулось гибелью

    Министр финансов США высказался о повторном снятии санкций с российской нефти

    Еще один российский регион попал под удар дронов

    Иран опроверг слухи о встрече с США в Пакистане

    Аргентина обратилась к Британии из-за Фолклендских островов

    Зеленскому предсказали «дворцовый переворот» в Киеве

    В МИД ответили на грубое высказывание спикера парламента Молдавии о после России

    Военкоры сообщили о массированной атаке и «огромном пожаре» на украинском объекте

    Все новости
