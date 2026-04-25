Назван способ продлить отдых на майские праздники

РИА: Отпуск с 4 по 8 мая продлит отдых до 11 дней

Россияне могут продлить отдых на майских праздниках, взяв отпуск на пять дней, с 4 по 8 мая. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

В этом случае, пояснила она, можно устроить полноценный отпуск длительностью в 11 дней. Однако, предупредила законотворец, в таком случае работник ощутимо потеряет в деньгах — в мае зарплата делится на 19 рабочих дней, а выплата за день отпуска одинаковая в любой месяц.

Чтобы удар по бюджету был не таким существенным, можно взять четырехдневный отпуск с 27 по 30 апреля. Поскольку в апреле 22 рабочих дня, то и разница между оплатой за день работы и день отпуска меньше, чем в мае.

Ранее были названы самые бюджетные направления для отдыха в России на майские праздники. В топ городов, где проживание обойдется дешевле всего, вошли Барнаул (3,8 тысячи рублей за ночь), Благовещенск (4,4 тысячи рублей за ночь), Адлер (4,6 тысячи рублей за ночь), Томск (4,6 тысячи рублей за ночь), Иркутск (4,6 тысячи рублей за ночь) и Красноярск (4,9 тысячи рублей за ночь). Кроме того, в списке бюджетных направлений для отдыха на майские оказались Махачкала, Новосибирск, Екатеринбург и Пятигорск — там средняя стоимость ночи не превышает 6 тысяч рублей.