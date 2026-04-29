В США задумали подать иск против Трампа из-за операции в Иране

Time: Демократы задумали подать иск против Трампа из-за операции в Иране

Демократы в Конгрессе США обсуждают возможность подачи иска против американского лидера Дональда Трампа, если глава Белого дома решит продолжать конфликт с Ираном после 1 мая без одобрения законодателей. Об этом сообщает Time со ссылкой на источники.

По данным издания, демократы на данный момент не приняли окончательного решения. Она надеются сначала использовать все возможные законодательные меры. Так, сенатор Адам Шифф намерен провести повторное голосование по резолюции об ограничении военных полномочий главы Белого дома в конце текущей недели.

Ранее сообщалось, что Иран использовал перемирие для восстановления и передислокации ракет, дронов и боеприпасов, по которым били Соединенные Штаты и Израиль. Американские спецслужбы спрогнозировали, как отреагирует Иран, если президент США Дональд Трамп объявит о победе и свернет продолжающуюся войну. По их данным, Тегеран может расценить вывод американских войск как свою победу.