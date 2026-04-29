В США задумали подать иск против Трампа из-за операции в Иране

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:16, 29 апреля 2026

Time: Демократы задумали подать иск против Трампа из-за операции в Иране
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Демократы в Конгрессе США обсуждают возможность подачи иска против американского лидера Дональда Трампа, если глава Белого дома решит продолжать конфликт с Ираном после 1 мая без одобрения законодателей. Об этом сообщает Time со ссылкой на источники.

По данным издания, демократы на данный момент не приняли окончательного решения. Она надеются сначала использовать все возможные законодательные меры. Так, сенатор Адам Шифф намерен провести повторное голосование по резолюции об ограничении военных полномочий главы Белого дома в конце текущей недели.

Ранее сообщалось, что Иран использовал перемирие для восстановления и передислокации ракет, дронов и боеприпасов, по которым били Соединенные Штаты и Израиль. Американские спецслужбы спрогнозировали, как отреагирует Иран, если президент США Дональд Трамп объявит о победе и свернет продолжающуюся войну. По их данным, Тегеран может расценить вывод американских войск как свою победу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok