11:43, 29 апреля 2026Культура

Волочкова рассказала о нерушимой связи с Басковым

Волочкова сообщила, что Басков помогал ей в воспитании дочери Ариадны
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как народный артист России Николай Басков помогал ей в воспитании дочери Ариадны. Комментарий танцовщицы приводит РИА Новости.

По словам артистки, родной отец девочки попал в секту и не общался с ней на протяжении шести лет. Ариадна виделась с отцом раз в полгода, когда он «встречался с ней для галочки». В этот период семью поддерживал Басков.

«Коля уделял ей больше времени, чем ее родной отец: и подарки, и визиты к нам домой. Он всегда был рядом», — призналась балерина. Анастасия добавила, что между ней и Басковым по сей день существует крепкая связь.

Известно, что Волочкова и Басков состояли в романтических отношениях в 2013 году. Спустя время пара приняла решение остаться друзьями.

Ранее Волочкова заявила, что всегда состоит в отношениях, поскольку не представляет свою жизнь без романтики. В то же время, по словам балерины, ей сложно найти мужчину, за которого хотелось бы выйти замуж.

