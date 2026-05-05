Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:19, 5 мая 2026Интернет и СМИ

Данные об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными не подтвердились

Данные об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными — фейк
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bonsales / Shutterstock / Fotodom

В соцсетях распространилась информация о том, что президент России Владимир Путин подписал поправки в Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ, ужесточающий уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Сообщается, что за распространение съемки насилия над животными в интернете теперь грозит 6 лет лишения свободы и штраф до 5 миллионов рублей.

Однако на официальном сайте Кремля поправки отсутствуют. А последние поправки в Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены в 2025 году.

Более того, статья 12 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ уже запрещает пропаганду жестокого обращения: производство, показ и распространение материалов, пропагандирующих жестокость. Нарушение влечет административную ответственность, штрафы до нескольких сотен тысяч рублей.

Также в России существует статья 245 УК РФ, согласно которой, жестокое обращение с животным с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет") наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Информация о том, что президент России Владимир Путин подписал поправки в Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ, ужесточающий уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили реактивными ракетами по мирным жителям в российском регионе

    Певица Zivert снялась в наряде за миллион рублей

    Раскрыто состояние пострадавших при атаке ВСУ на город России в 1000 километров от границы

    Лучшая теннисистка мира пригрозила бойкотом турниров WTA

    Стало известно о следующем шаге Трампа в отношении Ирана

    Японский депутат сравнил Россию с екодзуна

    ВВС США подготовились к замене 60-летнего «Когтя»

    Беременную шестым ребенком жену героя СВО отправили в колонию

    Японский депутат рассказал о попытке Обамы надавить на Россию из-за Крыма

    Король-самозванец захватил часть страны в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok