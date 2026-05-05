11:38, 5 мая 2026

Литовский киллер захотел выйти из российской колонии

В Свердловской области суд отказал киллеру Замольскису в УДО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Суд апелляционной инстанции отказал литовскому киллеру Ромасу Замольскису в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Администрация колонии, где отбывал наказание Замольскис, дала ему отрицательную характеристику. Согласно документам, заключенный неоднократно нарушал режим и подвергался взысканиям.

Замольскиса осудили 6 июня 2016 года, признав виновным в разбое, грабеже, хранении оружия и взрывчатки, а также в покушении на бизнесмена. В результате ему назначили 15 лет колонии строгого режима. Освободиться он должен в августе 2029 года.

Киллер приехал на Урал из Литвы, где его обвиняли в восьми расправах. В России он вошел в группировку Михаила Клока, созданную в 1999 году.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге обливший многодетную мать кислотой киллер ушел на специальную военную операцию.

