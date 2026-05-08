Известную певицу ввели в искусственную кому

06:56, 8 мая 2026Культура

Британскую певицу Бонни Тайлер ввели в искусственную кому после срочной операции
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Scanpix Sweden / Reuters

Известную британскую певицу Бонни Тайлер ввели в искусственную кому в больнице Фару в Португалии. Об этом пишет издание Correio da Manha.

74-летняя артистка подключена к аппарату вентиляции легких в отделении интенсивной терапии после срочной операции на кишечнике.

«Операция прошла успешно, и сейчас она восстанавливается. Мы знаем, что вся ее семья, друзья и поклонники будут обеспокоены этой новостью и желают ей скорейшего и полного выздоровления», — сообщает издание со ссылкой на собственный источник.

Настоящее имя Бонни Тайлер — Гейнор Салливан. Музыкальная карьера певицы началась в 1976 году с трека Lost In France, а наибольшую популярность Тайлер обрела в 1980-1990-х годах.

В 2013 году артистка вышла на сцену Евровидения с композицией Believe In Me.

В начале апреля артиста российской эстрады и звезду «Аншлага» Ефима Шифрина госпитализировали с подозрением на рак.

