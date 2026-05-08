16:11, 8 мая 2026Бывший СССР

Памятники Великой Отечественной войне отреставрируют в Киргизии

Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Акылбек Батырбеков / Sputnik / РИА Новости

Открытие отреставрированного памятника, посвященного Великой Отечественной войне, состоялось в селе Оттук на западном побережье озера Иссык-Куль в Киргизии. Восстановлением занимался проект «Монументы Победы», сообщил телеканал «360».

В церемонии, приуроченной к 81-й годовщине Победы, приняли участие власти поселения, представители посольства России, общественники и местные жители.

Проект «Монументы Победы» — это народная инициатива, целью которой стал поиск и реставрация мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, на территории бывшего СССР. В последние месяцы в Киргизии таким образом восстановили мемориал во дворе школы № 7 в Бишкеке, посвященный павшим на войне ученикам и учителям, а также памятник в селе Благовещенка.

Ранее Okko и фонд помощи ветеранам «Память поколений» собрали коллекцию фильмов о войне к 81-й годовщине Великой Победы. В подборку вошли работы разных лет — от первых послевоенных картин до новейших российских и зарубежных произведений.

