08:01, 9 мая 2026

Риелтор сравнил выгоду при покупке и аренде жилья

Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Многие задаются вопросом, что выгоднее: аренда или ипотека, — однако каждый случай индивидуален, рассказал эксперт по недвижимости гендиректор риелторской федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков. Сравнил выгоду при первом и втором варианте он в беседе с «Лентой.ру».

Для начала эксперт рассмотрел отличия ипотеки от аренды. Во-первых, в данном случае ответственным собственником является заемщик, а не арендодатель, указал Паршиков. Во-вторых, при ипотеке регулярные платежи определяются только на период погашения кредита. Кроме того, выплаты подразумевают проценты, при аренде же их нет.

Стоимость жилья или аренды зависит от региона и локации, поэтому универсального варианта для каждого человека не существует, отметил риелтор.

«Весна 2026 год. На рынке долгосрочной аренды заметно охлаждение в спросе. На фоне прошлых лет, когда был ажиотаж, нынешний год показывает стабилизацию или снижение. В крупных городах цены практически не растут — в Москве и Санкт-Петербурге годовой прирост составил около 3-4 процентов, а в ряде иных мегаполисов ставки упали на 11 процентов. Причина этому в экономическом дисбалансе: уровне роста зарплат и увеличении предложения», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

При этом, по словам Паршикова, в предложении арендного жилья есть рост, и он продолжается. Собственники все активнее сдают квартиры, но для инвесторов рынок остается неоднозначным в силу невысокой доходности, обозначил он.

«Есть важная для всех информация по рынку недвижимости. Центральный Банк России прогнозирует снижение ключевой ставки до 7,5-8,5 процента к 2027-2028 годам. Высокая ключевая ставка — это дорогая рыночная ипотека. На начало текущего года ставки держатся на уровне 21-22 процентов годовых. Льготные ипотеки (дальневосточная, IT-ипотека, сельская) также действуют, но этот вариант не подойдет для всех», — высказался эксперт.

По мнению Паршикова, в долгосрочной перспективе цены на недвижимость, скорее всего, будут расти, однако в ближайшее время все же есть шансы на снижение. Стоимость аренды же будет зависеть от уровня инфляции и с большей вероятностью будет дорожать, полагает он.

Для тех, кто может воспользоваться льготной программой или же накопил взнос хотя бы в размере 50 процентов от стоимости жилья, ипотека будет выглядеть привлекательнее

Юрий Паршиковриелтор

«Вывод: с учетом вышесказанных моментов точную формулу описать невозможно. Но, опираясь на прогноз, мы уже имеем представление о климате и можем принять верное решение. Чтобы упростить бюрократическую волокиту и избежать рисков, лучше обращаться к опытному специалисту, остерегаться поспешных решений и подозрительных предложений», — заключил специалист.

Ранее директор департамента первичного рынка и ипотеки федеральной компании «Этажи» в Москве Мария Сорока рассказывала, что во второй половине 2026 года минимальный платеж по ипотеке за полноценную квартиру в новостройках столицы будет стартовать от 67,9 тысячи рублей в месяц.

