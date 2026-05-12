18:02, 12 мая 2026

У принца Гарри появился новый повод для расстройства

Олег Парамонов
Фото: Wendell Teodoro / Getty Images

Принц Гарри недоволен, что его дети лишены общения с остальными членами британской королевской семьи. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По словам близкого друга Гарри, поводом для расстройства становятся снимки детей принца Уильяма, которые он видит в соцсети. Он опечален, что его дети, в отличие от их двоюродных братьев и сестры, не растут в окружении многочисленных родственников.

Вторая проблема, которая мучает Гарри, связана с учебой. Дети Уильяма и Кейт ходят в частную школу Ламбрук в графстве Беркшир, обучение в которой стоит 32 тысячи фунтов стерлингов в год (3,2 миллиона рублей). Гарри хотел бы, чтобы его сын Арчи и дочь Лилибет тоже учились в Британии, и год назад уже обсуждал это с отцом, королем Карлом III.

Король, по словам источника Daily Mirror, от этой идеи в восторге. А вот жена принца, бывшая американская актриса Меган Маркл, вероятнее всего, против, и принцу придется ее переубеждать.

Принц Гарри — младший сын короля Великобритании Карла III. В 2020 году он отказался исполнять обязанности старшего члена королевской семьи и переехал в США.

Ранее сообщалось, что принц Гарри растратил большую часть наследства, оставленного ему принцессой Дианой и королевой-матерью Елизаветой. Теперь ему и его супруге Меган Маркл приходится экономить. В частности, они уже сократили штат с шестнадцати до пяти человек.

