Умерла сменившая Пугачеву в «Веселых ребятах» певица

Певица Валентина Игнатьева из ВИА «Веселые ребята» умерла в 77 лет

Певица и актриса Валентина Игнатьева, которая в 1970-х пела в ВИА «Веселые ребята» после того, как из него ушла Алла Пугачева, ушла из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщает Super.ru.

О смерти артистки рассказал ее сын, священник Иван Корешков. Он сообщил, что смерть Игнатьевой наступила 4 июня и последовала за продолжительной болезнью.

Игнатьевой был 21 год, когда она стала солисткой Государственного эстрадного оркестра РСФСР под руководством Леонида Утесова. Впоследствии, кроме «Веселых ребят», она пела в таких ансамблях, как «Солнечная корона», «Лада» и «Трижды три», а также была солисткой Москонцерта.

Артистка много играла в театре и снималась в кино и сериалах. Так, она исполнила главные роли в картинах «Бархатный сезон» и «Мнимый больной».