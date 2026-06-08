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16:25, 8 июня 2026Интернет и СМИ

В сети распространился фейк о приглашении школьников Белгорода на стажировку в военкомат

Информация о приглашении белгородских школьников на стажировку в военкомат — фейк
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Telegram-каналах распространилась информация о том, что белгородских школьников от 15 до 17 лет якобы приглашают на стажировку в военкомат. Однако сообщения оказались фейком.

Фейковые листовки с призывом имеют логотип реально существующего проекта «Время своих героев». Однако этот проект создан для ветеранов специальной военной операции и их семей. Его цель — обучение навыкам предпринимательской деятельности для ветеранов СВО и их семей.

Соответственно, работа программы — это работа с участниками СВО, а не призыв и не отправка военных на спецоперацию. Кроме того, сообщений о призыве школьников 15-17 лет на стажировку в военкомат нет на сайте программы.

Также создатели фейка указали на листовках реальный номер телефона местного военкомата — вероятно, для придания правдоподобия. Его легко найти в открытых источниках. Однако он не связаны с программой «Время своих героев».

Привлечение школьников к воинскому учету абсурдно на уровне идеи. Такая работа требует допуска к служебной информации, а он, в свою очередь, не может быть выдан ребенку: несовершеннолетние не обладают полной гражданской дееспособностью для самостоятельного принятия обязательств о нераспространении сведений ограниченного доступа.

Сообщение не получило распространение в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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