Олимпийский чемпион раскритиковал ЧМ по хоккею без сборной России

Олимпийский чемпион Кожевников — о ЧМ по хоккею без России: Болото, первенство двора

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал уровень чемпионата мира (ЧМ) по хоккею без сборной России. Его слова приводит Metaratings.

«Это страшная русофобия, и мы ничего не можем сделать. Надо продолжать работать, ведь чемпионат мира прошел без нас. Это было болото, которое никому не понравилось. Без России это не чемпионат мира, а первенство двора», — сказал Кожевников.

28 мая дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) отменил решение о недопуске сборных России. Тем не менее чемпионат мира 2027 года, который состоится в Германии, пройдет без участия россиян.

Сборные России по хоккею отстранены от участия в соревнованиях под эгидой IIHF с февраля 2022 года. Последним международным турниром, на котором выступила российская команда, была зимняя Олимпиада-2022 в Пекине. На ней россияне завоевали серебряные медали, уступив в финале турнира сборной Финляндии.