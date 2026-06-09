Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
17:11, 9 июня 2026Спорт

В Госдуме осудили поведение украинских спортсменов во время гимна РФ

Депутат Свищев счел бескультурным поведение украинских параармрестлеров во время гимна РФ
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев осудил поведение украинских спортсменов во время исполнения гимна РФ. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

На чемпионате Европы по параармрестлингу украинские спортсмены Дмитрий Луцишин и Леонид Сидорчук, занявшие второе и третье места, ушли с пьедестала почета во время гимна России, который звучал в честь победителя соревнований Андрея Гаврилова. Каждого из них оштрафовали на 250 евро.

«Они поступили просто некрасиво, но ничем не оскорбили нашего победителя. Это поступок, уже прописанный в каких-то правилах поведения украинских спортсменов на международных соревнованиях. Это просто неуважение и бескультурье», — сказал Свищев.

Отмечается, что Гаврилов был представлен на соревнованиях в нейтральном статусе. Тем не менее, во время церемонии награждения организаторы не только включили гимн России, но и продемонстрировали флаг страны.

Ранее Украинская ассоциация футбола обратилась к руководству Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно участия представителей России и Белоруссии в международных турнирах. На Украине заявили, что Россия не должна участвовать в международных соревнованиях до окончания конфликта. Они попросили ФИФА и УЕФА не отменять санкции в отношении России, а также вновь отстранить Белоруссию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Абрамович может быть услышан». Почему российский миллиардер посетил Украину и как в Киеве оценивают его встречу с Зеленским?

    Декоратор смастерила необычный головной убор и восхитила стилиста Рогова в сети

    Допуск Абрамовича к переговорам по Украине объяснили

    Диетолог предложила добавить в рацион «зеленое золото» для оздоровления организма

    Москвичам назвали срок схода «пуховых сугробов»

    Туск выступил против льгот для Украины на пути в ЕС

    Миранчук назвал главных фаворитов чемпионата мира-2026

    Цискаридзе объяснил необходимость псевдонима в театре

    Премьер европейской страны признался в бешенстве из-за заявлений Зеленского

    Швыдкой увидел начало позитивного пути в одном действии США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok