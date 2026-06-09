В Госдуме осудили поведение украинских спортсменов во время гимна РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев осудил поведение украинских спортсменов во время исполнения гимна РФ. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
На чемпионате Европы по параармрестлингу украинские спортсмены Дмитрий Луцишин и Леонид Сидорчук, занявшие второе и третье места, ушли с пьедестала почета во время гимна России, который звучал в честь победителя соревнований Андрея Гаврилова. Каждого из них оштрафовали на 250 евро.
«Они поступили просто некрасиво, но ничем не оскорбили нашего победителя. Это поступок, уже прописанный в каких-то правилах поведения украинских спортсменов на международных соревнованиях. Это просто неуважение и бескультурье», — сказал Свищев.
Отмечается, что Гаврилов был представлен на соревнованиях в нейтральном статусе. Тем не менее, во время церемонии награждения организаторы не только включили гимн России, но и продемонстрировали флаг страны.
Ранее Украинская ассоциация футбола обратилась к руководству Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно участия представителей России и Белоруссии в международных турнирах. На Украине заявили, что Россия не должна участвовать в международных соревнованиях до окончания конфликта. Они попросили ФИФА и УЕФА не отменять санкции в отношении России, а также вновь отстранить Белоруссию.