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05:30, 10 июня 2026Путешествия

Россиянка описала поездку в Японию фразой «вау-эффекта не произошло»

Алина Черненко

Фото: kitzcorner / Shutterstock / Fotodom  

Российская тревел-блогерша побывала в Японии и получила неоднозначные впечатления о ней. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Дотошный турист» на платформе «Дзен».

«Не могу сказать, что я влюбилась, вау-эффекта не произошло. Италия в моем сердце все равно пока на первом месте (после России, конечно же). Но Япония зацепила. И зацепила именно деталями», — такими фразами описала свой опыт путешественница.

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Автор публикации отметила, что главная ценность в этой стране Азии — люди. По ее словам, японцы улыбчивые, заботливые и предупредительные. Кроме того, россиянку удивила местная природа.

«Это не бетон и стекло, это дерево и зелень. И Япония, как оказалось, — это страна для созерцания. То есть тут просто надо наблюдать, любоваться и никуда не спешить», — написала блогерша.

Она пояснила, что не ожидала увидеть столько зелени и знаков, предупреждающих о диких животных, среди которых были медведи, кабаны и дикие обезьяны.

Ранее другая россиянка описала некоторые особенности Японии фразой «нам стыдно, а японцам нет». В частности, она рассказала о кафе с зеркальными полами, в котором работают девушки в коротких юбках.

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