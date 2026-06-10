В России отреагировали на удар ВСУ по одному из главных символов Севастополя

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — это удар по российской истории и по душе русского народа, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».
Ранее ВСУ атаковали беспилотным летательным аппаратом самолетного типа здание панорамы. На месте начался пожар, ему присвоен четвертый ранг сложности.
«Дело в том, что они последовательны в своих нацистских устремлениях. Первое, что сделали нацисты во время Великой Отечественной войны, когда стояли в "Ясной Поляне" Льва Толстого (имеется в виду усадьба-музей), сделали там сапожную мастерскую, они ее сожгли и, когда уходили обратно, еще раз пытались поджечь, но там местные жители потушили. И украинцы начинают уничтожать памятники», — подчеркнул депутат.
Политик отметил, что все в истории взаимосвязано. Он напомнил, что Толстой участвовал в обороне Севастополя в качестве артиллерийского поручика и почти год командовал батареей.
«Вот вам связь времен. Нацисты тут же при входе попытались уничтожить, замарать, хотя Толстой — писатель с мировым именем. Здесь последовательно уничтожают панораму, память того, что в свое время описывал Лев Толстой и где лично участвовал в свое время. То есть пытаются разрушить память. Это такая чисто нацистская история, чтобы ничего не напоминало о наших великих людях, которые сами воевали в свое время, но история есть история, из нее слов не вычеркнешь», — высказался Колесник.
Ничего не пройдет бесследно, и украинцам придется ответить и за людей, и за то, что нанесли удар по памяти российского народа, убежден парламентарий.
«Ничего никуда не уходит, работает и военная прокуратура, и военно-следственный комитет. Пусть ждут, они получат, но мы наносить удары по историческим памятникам Украины не будем ни при каких обстоятельствах. По историческим именно, а не по нацистским, нацистские они отдельной строкой идут», — заключил собеседник «Ленты.ру».
До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя удар ВСУ по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», заявил, что такими действиями Киев в очередной раз показал миру истинное лицо.