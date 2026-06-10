В России отреагировали на удар ВСУ по одному из главных символов Севастополя

Депутат Колесник назвал атаку ВСУ на «Оборону Севастополя» ударом по душе русского народа

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — это удар по российской истории и по душе русского народа, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее ВСУ атаковали беспилотным летательным аппаратом самолетного типа здание панорамы. На месте начался пожар, ему присвоен четвертый ранг сложности.

«Дело в том, что они последовательны в своих нацистских устремлениях. Первое, что сделали нацисты во время Великой Отечественной войны, когда стояли в "Ясной Поляне" Льва Толстого (имеется в виду усадьба-музей), сделали там сапожную мастерскую, они ее сожгли и, когда уходили обратно, еще раз пытались поджечь, но там местные жители потушили. И украинцы начинают уничтожать памятники», — подчеркнул депутат.

Политик отметил, что все в истории взаимосвязано. Он напомнил, что Толстой участвовал в обороне Севастополя в качестве артиллерийского поручика и почти год командовал батареей.

«Вот вам связь времен. Нацисты тут же при входе попытались уничтожить, замарать, хотя Толстой — писатель с мировым именем. Здесь последовательно уничтожают панораму, память того, что в свое время описывал Лев Толстой и где лично участвовал в свое время. То есть пытаются разрушить память. Это такая чисто нацистская история, чтобы ничего не напоминало о наших великих людях, которые сами воевали в свое время, но история есть история, из нее слов не вычеркнешь», — высказался Колесник.

Ничего не пройдет бесследно, и украинцам придется ответить и за людей, и за то, что нанесли удар по памяти российского народа, убежден парламентарий.

«Ничего никуда не уходит, работает и военная прокуратура, и военно-следственный комитет. Пусть ждут, они получат, но мы наносить удары по историческим памятникам Украины не будем ни при каких обстоятельствах. По историческим именно, а не по нацистским, нацистские они отдельной строкой идут», — заключил собеседник «Ленты.ру».

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя удар ВСУ по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», заявил, что такими действиями Киев в очередной раз показал миру истинное лицо.