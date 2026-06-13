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00:25, 13 июня 2026Мир

Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Рубио 12 июня поздравил россиян с Днем России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио 12 июня поздравил россиян с Днем России. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«От имени Соединенных Штатов Америки я поздравляю российский народ с Днем России», — говорится в сообщении. По его словам, Вашингтон привержен содействию урегулирования конфликта на Украине и надеется на более конструктивные отношения с Россией.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России. Аналогичную по содержанию поздравительную телеграмму российскому лидеру направил и наследный принц королевства Мухаммед бен Салман.

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