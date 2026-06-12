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16:33, 12 июня 2026Мир

Еще один иностранный лидер поздравил Путина с Днем России

Король Саудовской Аравии поздравил Путина с Днем России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexei Nikolsky / Sputnik / Kremlin via Reuters

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России. Об этом сообщает саудовское госагентство SPA.

«Король выразил самые искренние поздравления и теплые пожелания здоровья и счастья лично российскому президенту, а также прогресса и процветания правительству страны и дружественному российскому народу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичную по содержанию поздравительную телеграмму российскому лидеру направил и наследный принц королевства Мухаммед бен Салман.

Ранее Путин поздравил с Днем России выдающихся деятелей страны. Российский лидер наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий, представляющих в том числе области науки, технологий, литературы, искусства.

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