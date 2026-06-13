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00:34, 13 июня 2026Силовые структуры

Россиянин спрятал кокаин в партию мороженого тунца

В Петербурге арестовали мужчину, спрятавшего кокаин в партию тунца
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Руслана Гриднева, спрятавшего кокаин в партию замороженного тунца. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города в своем канале в мессенджере Макс.

«Следствие полагает, что Гриднев не позднее 09 июня 2026 года по предварительному сговору с иными лицами (...) приобрел особо крупную партию смеси, содержащей кокаин, брикетированный в виде 500 плиток», — говорится в сообщении.

Позднее Гриднев спрятал наркотики в партию замороженного тунца в Большом порту. В ходе оперативно-розыскных мероприятий запрещенные вещества обнаружили, а мужчину задержали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 — ч.5 ст.228.1 (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК РФ. Подозреваемый признал вину, однако попросил суд не заключать его под стражу. Несмотря на это, мужчину арестовали до 9 августа.

Ранее Ивановский районный суд дал по пять лет лишения свободы двум мужчинам, пытавшимся передать в колонию наркотики. Следствие и суд установили, что один из них купил в магазине стрелу для арбалета и на ней закрепил наркотики, а второй совершил выстрел.

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