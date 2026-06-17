Минобороны России заявило о контроле над Кутузовкой в ДНР

Российская армия взяла под контроль Кутузовку Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Центр». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) трех бригад морской пехоты, трех бригад Нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Веселое, Грузское, Красноярское, Ленина, Ивановка, Сергеевка Донецкой народной республики (ДНР) и Новопавловка Днепропетровской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Центра» до 290 военнослужащих, 7 автомобилей, боевую бронемашину, 3 артиллерийских орудия и 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, под контролем вооруженных сил страны находится вся территория Луганской Народной Республики, а также 85 процентов территории ДНР.