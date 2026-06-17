Итальянец фразой «меня бы вырвало» описал популярный у россиян соус к пасте

Пользователь Reddit с ником NgulaMammt6969 рассказал о своем отношении к экспериментам иностранцев с итальянской едой. Большинство из них он оценил резко негативно.

«Пробовал ли я пасту с кетчупом? Нет, я этого не делал и делать не собираюсь. Более того, я почти уверен, что меня бы вырвало. Как я отношусь к тому, что это делают другие? Спокойно, но ровно до тех пор, пока они не начинают говорить, что эта версия лучше оригинала», — написал мужчина, добавив, что также не стал бы есть пиццу с ананасами.

Он констатировал, что именно еда — то, что ему больше всего нравится в родной Италии, и раньше он и представить себе не мог, насколько повезло ему и его соотечественникам. Самым главным блюдом страны он предсказуемо назвал пасту.

«Только представьте, как ваша итальянская бабушка готовит для вас домашнюю пасту в какой-нибудь вторник, это действительно поднимает настроение!» — написал он.

Ранее россиянка побывала в Италии и раскрыла три секрета стройности местных жителей. Несмотря на обилие тяжелой пищи в виде пасты и пиццы, они не страдают от лишнего веса.