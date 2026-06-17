Названа неожиданная польза пальмового масла

Диетолог Кордиалис Мсора-Касаго: Пальмовое масло содержит витамины A и E

Диетологи Кордиалис Мсора-Касаго и Грегори Лафортун назвали неожиданную пользу раскритикованного многими специалистами продукта — пальмового масла. Мнение экспертов публикует издание Eating Well.

Как объяснила Мсора-Касаго, пальмовое масло — хороший источник пищевых жиров, помогающих организму усваивать жирорастворимые витамины А, D, Е и К, поддерживающих рост клеток и способствующих выработке эстрогена и тестостерона.

По словам диетологов, этот продукт также содержит витамины A и E. «Пальмовое масло, особенно его красный нерафинированный сорт, является отличным источником витамина Е. Поскольку эти мощные соединения могут снижать уровень холестерина, уменьшать воспаление и снижать риск когнитивных нарушений, употребление нерафинированного пальмового масла может стать отличным дополнением к здоровому питанию, несмотря на негативные стереотипы», — заверил Лафортун.

В то же время диетологи отметили, что пальмовое масло действительно содержит насыщенные жиры, употребление которых потенциально может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако специалисты подчеркнули, что убедительных доказательств прямой связи умеренного потребления пальмового масла с риском сердечных заболеваний в исследованиях не нашли. Они уточнили, что количество насыщенных жиров в рационе должно составлять не более 10 процентов от общего числа калорий.

Диетологи добавили, что пальмовое масло можно использовать при приготовлении супов, тушении и жарке, а также добавлять в хумус, маринады или соусы.

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