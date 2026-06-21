В России мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна дома

В Петрозаводске мужчина открыл стрельбу из дробовика по прохожим из окна дома

В Петрозаводске мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна многоэтажного дома. В результате пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале «112».

Инцидент произошел на Лососинском шоссе. По имеющимся данным, 38-летний местный житель начал стрелять из дробовика из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже.

Под огонь попали двое мужчин. Они получили множественные огнестрельные ранения и были госпитализированы. Стрелка задержали. Сейчас его допрашивают сотрудники правоохранительных органов.

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