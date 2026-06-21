В США заявили о работе над прекращением конфликта в Ливане

Вэнс: США собираются продолжить работать над прекращением конфликта в Ливане

Вашингтон собирается продолжить работать над прекращением конфликта в Ливане. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, его слова приводит CNN.

Спикер отметил, что США сделали для этого больше любого другого правительства в мире в последние несколько месяцев. «Мир всегда требует немного работы и немного взаимных уступок», — подчеркнул он.

Ранее Вэнс сообщил, что Соединенные Штаты в рамках переговоров с Ираном в Швейцарии намерены обсудить ядерную программу Тегерана и прекращение огня в Ливане. Он выразил надежду на прогресс по этим вопросам.