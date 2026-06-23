Рост антисемитизма в мире объяснили

Политолог Людмила Самарская: К росту антисемитизма привела война в Газе

К росту антисемитизма в мире привела последовавшая за терактом радикального палестинского движения ХАМАС война в секторе Газа. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала заведующая Группой изучения региональных отношений Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Людмила Самарская.

«Антисемитизм как таковой, к сожалению, никогда не исчезал. Он снова активизируется, когда появляется сильный "триггер". Сейчас таким триггером стал теракт ХАМАС 7 октября 2023 года и последующая война в секторе Газа», — заметила она.

С другой стороны, по словам политолога, критика Израиля вписывается в постколониальный дискурс, который стал популярным в наше время. Согласно этой логике еврейское государство описывается как колониальное, созданное белыми переселенцами из Европы. Кроме того, Израиль и Газа медийно вписались в понятные сейчас образы «угнетателя» и «угнетенного», которые активно распространяются левыми силами в Европе и США.

Ранее Людмила Самарская рассказала об отношении Израиля к мирной сделке Ирана и США. По ее словам, ее воспринимают с большим опасением.