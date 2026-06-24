Главный тренер сборной Ганы раскритиковал работу судей на ЧМ-2026

Наставник сборной Ганы Кейруш заявил, что судьи VAR ходили за кофе во время игры с Англией

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш раскритиковал работу судей на ЧМ-2026. Его слова приводит The Athletic.

Наставник ганцев заявил, что судьи, отвечающие за работу системы видеоассистента рефери (VAR), ходили за кофе во время игры с Англией. «Я тоже люблю выпить кофе. Был явный пенальти и красная карточка Консе. У вас есть какие-либо сомнения по этому поводу? Или только я был на игре? Извините за мой сарказм, но, если я скажу такое всерьез, меня накажут. Так что я шучу», — сказал Кейруш.

Сборные Англии и Ганы сыграли вничью со счетом 0:0 в матче второго тура группового этапа. Обе команды идут во главе группы L с четырьмя очками после двух матчей.

Ранее стало известно, что перед матчем с Англией шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам проклял форварда англичан Харри Кейна. «Я не желаю ему серьезной травмы. Будет достаточно лишь того, что остановит его против моей страны. Я сделаю свою работу, чтобы помочь Гане», — заявил колдун.