Олимпийский чемпион сравнил российских спортсменов под санкциями с животными

Олимпийский чемпион Крюков сравнил российских спортсменов под санкциями с собаками

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков сравнил находящихся под санкциями российских спортсменов с животными. Его слова приводит РИА Новости.

«Спортсмены должны быть как голодные собаки: сидеть на цепи, а как только эту цепь снимают — мчаться к победе. Они хотят, чтобы у нас не было скамейки запасных, где мы могли бы выбирать из большого числа мотивированных запасных спортсменов», — сказал Крюков.

Ранее Крюков назвал предателями соревнующихся на Олимпиаде в нейтральном статусе российских спортсменов. «Для меня это предательство: ты не имеешь права выступать за свою страну без флага, без гимна», — заявил Крюков.

В конце мая норвежский спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт заявил, что президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш должен вернуть россиян к участию в международных соревнованиях. В декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российской стороны на решение о недопуске лыжников на международные старты. После этого FIS начала присваивать спортсменам, их тренерам и техническому персоналу нейтральный статус.