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16:34, 24 июня 2026Спорт

В Ташкенте произошли беспорядки во время трансляции матча Узбекистана с Португалией

Болельщики перелезли через ограждение стадиона в Ташкенте на показе матча ЧМ с Португалией
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Кадр: РИА Новости

В Ташкенте произошли беспорядки во время трансляции матча Узбекистана с Португалией на ЧМ-2026. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ташкентского Главного управления внутренних дел (ГУВД).

Отмечается, что несколько десятков болельщиков перелезли через ограждение стадиона Milliy, где показывали матч узбекской сборной с португальцами. «Сотрудники правоохранительных органов взяли ситуацию под контроль, по периметру ограждения стадиона был восстановлен порядок», — заявил представитель столичного ГУВД. Также он отметил, что никто не пострадал.

Сборная Узбекистана проиграла Португалии со счетом 0:5. Перед последним туром группового этапа ЧМ-2026 команда расположилась на последнем месте в группе К, не набрав очков в двух матчах. 27 июня узбеки сыграют со сборной ДР Конго.

Нападающий Криштиану Роналду оформил дубль в ворота сборной Узбекистана. Таким образом, он стал первым в истории футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира. Также 41-летний форвард записал на свой счет десятый мяч на чемпионатах мира и превзошел достижение Эйсебио. Ранее он с девятью голами являлся лучшим бомбардиром португальской команды на чемпионатах мира.

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