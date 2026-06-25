Кайли Дженнер снялась в вязаном бикини с неожиданным аксессуаром

Телезвезда Кайли Дженнер снялась в вязаном бикини и очках Ray-Ban с камерой

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном образе с неожиданным аксессуаром. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость снялась в вязаном бикини черного цвета, надев также умные очки Ray-Ban с камерой и встроенным искусственным интеллектом. Предпринимательница позировала в разных моделях новых очков, в том числе прозрачных.

Ранее в июне Кайли Дженнер в расстегнутых джинсах анонсировала новую коллекцию собственного модного бренда Khy. Бизнесвумен позировала перед камерой в черном бюстгальтере и расстегнутых темно-синих джинсах, из-код которых торчали лямки от трусов.