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01:02, 10 июня 2026Ценности

Кайли Дженнер в расстегнутых джинсах анонсировала новую коллекцию модного бренда

Телезвезда Кайли Дженнер в откровенном виде анонсировала коллекцию модного бренда Khy
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kyliejenner / @khy

Американская телезвезда Кайли Дженнер в откровенном виде анонсировала новую коллекцию собственного модного бренда Khy. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бизнесвумен позировала перед камерой в черном бюстгальтере и расстегнутых темно-синих джинсах, из-код которых торчали лямки от трусов. При это ее волосы были распущены, а на лице присутствовал макияж, выполненный в нюдовых тонах.

Кроме того, Дженнер поделилась снимками в ультракоротком платье с глубоким декольте, под которым отсутствовал бюстгальтер. Вдобавок она продемонстрировала фигуру в облегающем леопардовом комплекте, состоящем из оголяющего плечи кроп-топа и длинной юбки.

В описании к посту предпринимательница уточнила, что летняя коллекция марки будет доступна к заказу 11 июня.

В апреле Кайли Дженнер спровоцировала в сети слухи о лопнувшем грудном импланте.

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