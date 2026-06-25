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09:46, 25 июня 2026Спорт

Стала известна первая пара плей-офф на ЧМ-2026

Сборные ЮАР и Канады сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Anne-Marie Sorvin / Reuters

Стала известна первая пара плей-офф на ЧМ-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сборные ЮАР и Канады сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира. Это произошло благодаря тому, что обе команды заняли вторые места в группах А и В. Каждая из них набрала по четыре очка в трех матчах.

Матч между сборными ЮАР и Канады пройдет 28 июня на стадионе Соу-Фай в Инглвуде, США. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

Южноафриканцы в последней игре группового этапа одолели сборную Южной Кореи со счетом 1:0. Канадцы уступили команде Швейцарии (1:2).

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