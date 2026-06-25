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11:53, 25 июня 2026Спорт

В Иране потребовали отменить ЛГБТ-акцию перед матчем команды на ЧМ-2026

В Иране потребовали отменить ЛГБТ-акцию перед матчем команды на ЧМ-2026 с Египтом
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В Иране потребовали отменить ЛГБТ-акцию (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) перед матчем команды на ЧМ-2026 с Египтом. Об этом сообщает The Athletic.

«Иран и Египет — две мусульманские страны с глубокими культурными и религиозными общностями. Наша позиция в том, что никакие мероприятия, связанные с этим движением, не должны проводиться на стадионе до и во время проведения матчей», — говорится в заявлении Федерации футбола Ирана.

Также в нем отмечается, что позиция иранцев была доведена до руководства Международной федерации футбола (ФИФА). «ФИФА была проинформирована об этой общей позиции обеих стран и, как ожидается, предпримет необходимые шаги для обеспечения того, чтобы на стадионе или в рамках официальных матчей не проводились связанные с этим мероприятия», — сказано в заявлении.

Матч третьего тура группового этапа ЧМ-2026 между Ираном и Египтом пройдет 27 июня. Игра начнется в 06:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что сборной Ирана разрешили прибыть в США за двое суток до игры с Египтом. До этого присутствие иранцев на американской территории дозволялось только в дни матчей. Команда базируется в Мексике.

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