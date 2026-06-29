В Федерации гимнастики фразой «давайте концлагерь создадим» оценили письмо против России

В ФГР заявили, что федерации должны отправить запрос в World Gymnastics против России

Первый вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР) Василий Титов оценил письмо 11 национальных гимнастических федераций против отечественных спортсменов. Его слова приводит «Советский спорт».

«Давайте желтые звезды повесим, концлагерь создадим новый», — заявил Титов. Он подчеркнул, что организации должны направить запрос в Международную федерацию гимнастики (World Gymnastics) и сформулировать свою позицию.

Ранее Федерация гимнастики Германии совместно с десятью другими национальными федерациями инициировала обращение в European Gymnastics с предложением лишить Россию и Белоруссию права выступать с национальными флагами и гимнами. Они хотят сохранить для спортсменов возможность участия только в нейтральном статусе.

European Gymnastics отменила ограничения для россиян и белорусов 24 мая. В организации подчеркнули, что будут следовать решению World Gymnastics, которая приняла аналогичное решение 18 мая.