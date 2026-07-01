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Силовые структуры
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11:09, 1 июля 2026Силовые структуры

Бывший педагог много лет развращал учеников в школьной подсобке в российском городе

В Череповце бывший педагог, развращавший учеников школы в подсобке, получил 9 лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Череповецкий городской суд приговорил 23-летнего бывшего педагога одной из школ, много лет развращавшего учеников в подсобке, к девяти годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Он признан виновным по части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и части 3 статьи 135 УК РФ («Развратные действия без применения насилия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении более двух лиц»).

Свою вину фигурант признал и принес извинения потерпевшим. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на восемь лет. Кроме того, суд взыскал с него более 750 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда пострадавших.

Как установил суд, мужчина совершал преступления в несколько этапов, которые различаются по его возрасту и социальному статусу. Первое преступление он совершил в 2018 году, когда еще был несовершеннолетним. Тогда он совершил действия сексуального характера в отношении мальчика. Затем, став совершеннолетним, в период с января 2021 года по май 2024 года он развратил трех несовершеннолетних друзей, а в период с сентября 2023 года по май 2024-го, будучи учителем технологии, он развращал двух своих учеников в школьной подсобке.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ 30-летнего жителя обвинили в развращении 31 ребенка в интернете.

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