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12:28, 1 июля 2026Спорт

Главный тренер сборной Франции установил рекорд чемпионатов мира

Главный тренер сборной Франции Дешам установил рекорд ЧМ по количеству выигранных матчей
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Europa Press Sports / Europa Press via Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам установил рекорд чемпионатов мира по количеству выигранных матчей. Об этом сообщается на странице Международной федерации футбола (ФИФА) в соцсети Х.

В матче 1/16 финала чемпионата мира сборная Франции обыграла Швецию со счетом 3:0. Победа стала для Дешама 17-й в качестве тренера на мировых первенствах. По этому показателю он обошел бывшего главного тренера сборной ФРГ Хельмута Шена, который работал на своем посту с 1956 по 1978 год. Отмечается, что Дешам провел 22 матча на чемпионатах мира, в то время как Шен — 25.

Дешаму 57 лет, он возглавляет сборную Франции с 2012 года. Специалист привел команду к победе на чемпионате мира 2018 года и к серебряным медалям мирового первенства 2022 года.

В январе 2025-го Дешам заявил, что уйдет из сборной после ЧМ-2026. «Никогда не хочется, чтобы то, что складывается так здорово, прекращалось. Но нужно уметь сказать "стоп"», — так он мотивировал свое решение.

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