Главный тренер сборной Франции установил рекорд чемпионатов мира

Главный тренер сборной Франции Дешам установил рекорд ЧМ по количеству выигранных матчей

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам установил рекорд чемпионатов мира по количеству выигранных матчей. Об этом сообщается на странице Международной федерации футбола (ФИФА) в соцсети Х.

В матче 1/16 финала чемпионата мира сборная Франции обыграла Швецию со счетом 3:0. Победа стала для Дешама 17-й в качестве тренера на мировых первенствах. По этому показателю он обошел бывшего главного тренера сборной ФРГ Хельмута Шена, который работал на своем посту с 1956 по 1978 год. Отмечается, что Дешам провел 22 матча на чемпионатах мира, в то время как Шен — 25.

Дешаму 57 лет, он возглавляет сборную Франции с 2012 года. Специалист привел команду к победе на чемпионате мира 2018 года и к серебряным медалям мирового первенства 2022 года.

В январе 2025-го Дешам заявил, что уйдет из сборной после ЧМ-2026. «Никогда не хочется, чтобы то, что складывается так здорово, прекращалось. Но нужно уметь сказать "стоп"», — так он мотивировал свое решение.