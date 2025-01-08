Дидье Дешам объявил об уходе из сборной Франции в 2026 году

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил об уходе из национальной команды в 2026 году. Об этом сообщает RMC Sport.

«Я здесь с 2012 года, все закончится после чемпионата мира-2026. Никогда не хочется, чтобы, то, что складывается так здорово, прекращалось. Но нужно уметь сказать "стоп"», — заявил Дешам.

Специалист добавил, что возглавляет сборную Франции рекордное количество времени, однако никогда не думал о личных достижениях. «Самое главное, что французская команда остается на вершине, где она была на протяжении многих лет», — отметил Дешам.

Под руководством Дешама сборная Франции выиграла чемпионат мира-2018 и стала победителем Лиги наций. Кроме того, специалист вместе с трехцветными стал вице-чемпионом мира и Европы.