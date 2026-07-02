Названа причина улыбки Тимура Иванова в суде после приговора

«Царьград»: Тимур Иванов может сыграть свадьбу за решеткой

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов улыбался на одном из последних своих очных судебных слушаний, потому что вскоре он может сыграть свадьбу с возлюбленной, находясь за решеткой. Такой вариант развития событий предположил «Царьград».

По наблюдениям корреспондентов, Иванов сохранял улыбку при оглашении приговора, включая озвучивание срока заключения. Адвокат бывшего замминистра отмечал «бодрое настроение» своего подзащитного.

«Личность невесты известна многим. Это Мария Китаева. Она тоже работала в Минобороны России, пока не ушла в декрет. Отец ребенка Марии — Тимур Иванов. Это, кстати, не тайна, потому что адвокаты как раз надеялись изменить меру пресечения "гламурному генералу" после рождения малыша», — написало издание.

Журналисты отметили то, что слушания по делу Иванова невеста посещала регулярно. Редкая возможность увидеться подворачивалась влюбленным именно на очных заседаниях, чем и могло быть вызвано хорошее настроение экс-замминистра.

По данным «Царьграда», отношения Китаевой и Иванова настолько серьезные, что они даже планировали сыграть свадьбу за решеткой.

Бывшего замглавы Минобороны признали виновным по делу о растрате 216 миллионов рублей и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Он получил 13 лет колонии и штраф в размере 100 миллионов рублей, а у его близких арестовали имущество. Иванова считали самым богатым сотрудником ведомства, а его экс-супруга Светлана Захарова регулярно демонстрировала роскошную жизнь в социальных сетях.

5 декабря Пресненский суд удовлетворил основной объем исковых требований Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Иванова и его близких более чем на 1,2 миллиарда рублей. На заседании присутствовала и бывшая жена, рассказавшая об изменах Иванова и о родивших от него по ребенку во время их брака двух женщинах.