Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:26, 2 июля 2026Силовые структуры

Названа причина улыбки Тимура Иванова в суде после приговора

«Царьград»: Тимур Иванов может сыграть свадьбу за решеткой
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов улыбался на одном из последних своих очных судебных слушаний, потому что вскоре он может сыграть свадьбу с возлюбленной, находясь за решеткой. Такой вариант развития событий предположил «Царьград».

По наблюдениям корреспондентов, Иванов сохранял улыбку при оглашении приговора, включая озвучивание срока заключения. Адвокат бывшего замминистра отмечал «бодрое настроение» своего подзащитного.

«Личность невесты известна многим. Это Мария Китаева. Она тоже работала в Минобороны России, пока не ушла в декрет. Отец ребенка Марии — Тимур Иванов. Это, кстати, не тайна, потому что адвокаты как раз надеялись изменить меру пресечения "гламурному генералу" после рождения малыша», — написало издание.

Журналисты отметили то, что слушания по делу Иванова невеста посещала регулярно. Редкая возможность увидеться подворачивалась влюбленным именно на очных заседаниях, чем и могло быть вызвано хорошее настроение экс-замминистра.

По данным «Царьграда», отношения Китаевой и Иванова настолько серьезные, что они даже планировали сыграть свадьбу за решеткой.

Материалы по теме:
Раскрыта реакция военных на уголовное дело против экс-замглавы Минобороны Цаликова
Раскрыта реакция военных на уголовное дело против экс-замглавы Минобороны Цаликова
6 марта 2026
Экс-замминистра обороны Иванов решил добиться отправки на СВО через суд
Экс-замминистра обороны Иванов решил добиться отправки на СВО через суд
19 февраля 2026
Экс-супруга Тимура Иванова обжаловала изъятие аукционного кольца и другого имущества
Экс-супруга Тимура Иванова обжаловала изъятие аукционного кольца и другого имущества
21 мая 2026

Бывшего замглавы Минобороны признали виновным по делу о растрате 216 миллионов рублей и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Он получил 13 лет колонии и штраф в размере 100 миллионов рублей, а у его близких арестовали имущество. Иванова считали самым богатым сотрудником ведомства, а его экс-супруга Светлана Захарова регулярно демонстрировала роскошную жизнь в социальных сетях.

5 декабря Пресненский суд удовлетворил основной объем исковых требований Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Иванова и его близких более чем на 1,2 миллиарда рублей. На заседании присутствовала и бывшая жена, рассказавшая об изменах Иванова и о родивших от него по ребенку во время их брака двух женщинах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Постсоветская страна попросила Россию о поставках топлива

    Назван лидер по отзывным кампаниям в России

    50-летний охранник изнасиловал 18-летнюю туристку возле отеля в Греции

    Министр обороны Украины накануне удара возмездия выступил с докладом «Небо защищено»

    Уникальный янтарный самородок возрастом 40 миллионов лет нашли в российском городе

    Индия опровергла сведения о продаже топлива России

    Гонорар Прохора Шаляпина вырос вдвое

    Сотня макак сбежала из питомника из-за жары и голода

    В России оценили использование США своего нефтяного резерва впервые за 23 года

    Президент Армении убрал гору Арарат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok