Экс-замминистра обороны Иванов решил добиться отправки на СВО через суд

«Ъ»: Экс-замминистра обороны России Иванов через суд добивается отправки на СВО

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов через суд добивается отправки на боевые действия. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Иванов подал иск к Министерству обороны и Военному комиссариату Москвы в связи с игнорированием его заявления об отправке на специальную военную операцию (СВО). Соответствующее административное заявление он направил в Мещанский райсуд столицы.

Отмечается, что Иванов не получил никакого ответа на свое повторное обращение, который ему должны были представить в течение 30 суток. В своем иске он просит признать незаконным бездействие военных, обязав ответчиков «совершить действия по отбору на воинскую службу и заключению контракта».

5 декабря Пресненский суд удовлетворил основной объем исковых требований Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества Тимура Иванова и его близких стоимостью свыше 1,2 миллиарда рублей. На заседании в том числе присутствовала бывшая жена экс-замминистра обороны Светлана Захарова, которая рассказала об изменах Иванова и о родивших от него по ребенку во время их брака двух женщинах.