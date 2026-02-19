Реклама

07:11, 19 февраля 2026Силовые структуры

Экс-замминистра обороны Иванов решил добиться отправки на СВО через суд

«Ъ»: Экс-замминистра обороны России Иванов через суд добивается отправки на СВО
Марина Совина
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов через суд добивается отправки на боевые действия. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Иванов подал иск к Министерству обороны и Военному комиссариату Москвы в связи с игнорированием его заявления об отправке на специальную военную операцию (СВО). Соответствующее административное заявление он направил в Мещанский райсуд столицы.

Отмечается, что Иванов не получил никакого ответа на свое повторное обращение, который ему должны были представить в течение 30 суток. В своем иске он просит признать незаконным бездействие военных, обязав ответчиков «совершить действия по отбору на воинскую службу и заключению контракта».

5 декабря Пресненский суд удовлетворил основной объем исковых требований Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества Тимура Иванова и его близких стоимостью свыше 1,2 миллиарда рублей. На заседании в том числе присутствовала бывшая жена экс-замминистра обороны Светлана Захарова, которая рассказала об изменах Иванова и о родивших от него по ребенку во время их брака двух женщинах.

