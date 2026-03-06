Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:25, 6 марта 2026Силовые структуры

Раскрыта реакция военных на уголовное дело против экс-замглавы Минобороны Цаликова

«Царьград»: Бойцы СВО и генералы считают справедливостью задержание Цаликова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На фронте будет «праздник» после новости о задержании бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова по подозрению в создании преступного сообщества. Об этом пишет «Царьград» , ссылаясь на заявление военблогеров и обозревателей.

«В кулуарах не скрывают удовлетворения — говорят, не простил Цаликову Верховный главнокомандующий того, что происходило в армии. А на фронте — просто праздник. Бойцы, офицеры и генералы повторяют: "Есть все-таки справедливость на этом свете"», — передает издание слова военного обозревателя «Царьграда» Ильи Головнева.

Аналогичное мнение озвучил и военблогер Сергей Колясников. «Сегодня на фронте будет праздник. И в тылу тоже. <…> В сравнении с ним (с Цаликовым — прим. "Ленты.ру") Тимур Иванов — школьник», — заявил он.

Также в публикации сказано, что, по слухам, после увольнения Цаликова с должности в июне 2024 года бывший первый замминистра хотел получить место в Совете Федерации и стать сенатором от Тывы, однако этого не произошло. Несколько раз появлялись также слухи, что за ним «вот-вот придут», но этого все не случалось.

5 марта стало известно о задержании бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова по подозрению в создании преступного сообщества. В отношении него было возбуждено уголовное дело о взятках и растрате на основании материалов, собранных ФСБ, Следственным департаментом и Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. По данным следствия, участники преступного сообщества, созданного Цаликовым, с 2017-го по 2024 год похитили из бюджета денежные средства и легализовали их. Также они причастны к взяточничеству.

При этом еще в июне 2024 года президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя Минобороны Руслана Цаликова. Цаликов на протяжении более 20 лет являлся заместителем Сергея Шойгу. Вместе с Цаликовым должностей тогда лишились заместители главы Минобороны Николай Панков и Татьяна Шевцова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удар возмездия за атаку на начальную школу

    Популярный рэпер не смог выступить в России из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Россиянин получил срок за текст об украинском военном формировании

    В Израиле одним словом оценили ход операции против Ирана

    Apple отрекламировала Microsoft

    Банк России оценил идею о двух вариантах ставки по кредитам

    Автолюбителей предупредили о штрафе за неправильную тонировку

    Армия России продвинулась в Сумской области

    Отвергнутый влюбленный поджег себя

    Губин назвал причину отказа от возвращения на сцену

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok