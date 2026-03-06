Раскрыта реакция военных на уголовное дело против экс-замглавы Минобороны Цаликова

«Царьград»: Бойцы СВО и генералы считают справедливостью задержание Цаликова

На фронте будет «праздник» после новости о задержании бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова по подозрению в создании преступного сообщества. Об этом пишет «Царьград» , ссылаясь на заявление военблогеров и обозревателей.

«В кулуарах не скрывают удовлетворения — говорят, не простил Цаликову Верховный главнокомандующий того, что происходило в армии. А на фронте — просто праздник. Бойцы, офицеры и генералы повторяют: "Есть все-таки справедливость на этом свете"», — передает издание слова военного обозревателя «Царьграда» Ильи Головнева.

Аналогичное мнение озвучил и военблогер Сергей Колясников. «Сегодня на фронте будет праздник. И в тылу тоже. <…> В сравнении с ним (с Цаликовым — прим. "Ленты.ру") Тимур Иванов — школьник», — заявил он.

Также в публикации сказано, что, по слухам, после увольнения Цаликова с должности в июне 2024 года бывший первый замминистра хотел получить место в Совете Федерации и стать сенатором от Тывы, однако этого не произошло. Несколько раз появлялись также слухи, что за ним «вот-вот придут», но этого все не случалось.

5 марта стало известно о задержании бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова по подозрению в создании преступного сообщества. В отношении него было возбуждено уголовное дело о взятках и растрате на основании материалов, собранных ФСБ, Следственным департаментом и Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. По данным следствия, участники преступного сообщества, созданного Цаликовым, с 2017-го по 2024 год похитили из бюджета денежные средства и легализовали их. Также они причастны к взяточничеству.

При этом еще в июне 2024 года президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя Минобороны Руслана Цаликова. Цаликов на протяжении более 20 лет являлся заместителем Сергея Шойгу. Вместе с Цаликовым должностей тогда лишились заместители главы Минобороны Николай Панков и Татьяна Шевцова.