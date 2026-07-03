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06:30, 3 июля 2026Наука и техника

Недостаток одного витамина связали с повышенным риском кариеса

Medicine: Недостаток витамина K и особенности потребления витамина D повышают риск кариеса
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

Недостаток витамина K и особенности потребления витамина D могут быть связаны с риском развития кариеса. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более 4 тысяч человек. Результаты работы опубликованы в журнале Medicine.

Ученые использовали данные американской программы NHANES за 2011–2018 годы. В исследование вошел 4221 взрослый участник. Информацию о приеме витаминов собирали во время личных интервью, а наличие кариеса определяли по результатам стоматологического обследования. Затем исследователи проанализировали, какие факторы связаны с вероятностью развития заболевания.

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Анализ показал, что независимыми факторами, связанными с кариесом, оказались возраст, уровень образования, а также потребление витаминов D и K. Люди с более низким потреблением витамина K чаще сталкивались с кариесом. Неожиданно исследователи также обнаружили связь между более высоким потреблением витамина D и повышенным риском заболевания. Авторы предполагают, что это может быть связано со сложными механизмами обмена кальция, однако подчеркивают, что выводы требуют осторожной интерпретации.

Исследователи отмечают, что работа выявила лишь статистическую связь, а не причинно-следственную зависимость. Кроме того, они не смогли учесть ряд важных факторов, включая количество сахара в рационе, воздействие фтора и качество гигиены полости рта.

Ранее стало известно, что высокий уровень витамина C связан с лучшим состоянием серого вещества мозга.

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