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13:29, 3 июля 2026Россия

Стало известно о серьезной болезни Пригожина перед мятежом

«Царьград»: Незадолго до мятежа у Пригожина были серьезные проблемы со здоровьем
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМятеж Пригожина

Фото: Stringer / Reuters

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин незадолго до мятежа имел серьезные проблемы со здоровьем. О болезни бизнесмена рассказал источник «Царьграда».

По словам источника издания, Пригожину поставили диагноз перед мятежом. Этим собеседник объяснил спешку владельца ЧВК и его резкие действия во время похода на Москву.

Он также отметил, что Пригожин не стремился к открытому конфликту с Кремлем, а хотел перестроить армию России по образцу «Вагнера» с отсутствием лишней бюрократии и формализма.

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Ранее работавший с Пригожиным юрист Игорь Елисеев заявил, что переломным для основателя ЧВК стал момент, когда он побывал на фронте и пообщался с командирами, которые указывали на недостаточное количество снарядов для ведения боевых действий. Елисеев также подчеркнул, что еще одним сильным ударом для бизнесмена стало требование после взятия Артемовска (старое украинское название — Бахмут) передать вооружение ЧВК войскам Минобороны.

Мятеж Пригожина произошел 24 июня 2023 года. Сначала владелец ЧВК выдвинул ряд обвинений в адрес Минобороны, а после — начал марш «Вагнера» на Москву. За сутки его части прошли по территории нескольких российских регионов, а также сбили два вертолета и один самолет. К вечеру Пригожин развернул колонны и уехал в Белоруссию, договорившись об этом с Лукашенко. 23 августа стало известно, что самолет основателя ЧВК разбился в Тверской области. На борту бизнес-джета находился сам бизнесмен, ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин и еще один представитель руководства ЧВК Валерий Чекалов.

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